Brexit

Os deputados britânicos aprovaram hoje uma moção que obriga o parlamento a funcionar durante o mês de outubro, impedindo o governo de suspender os trabalhados para forçar um 'Brexit' sem acordo.

Uma maioria de 315 votos a favor e 274 contra garantiu a aprovação da moção e vários membros do Governo abstiveram-se em vez de seguir a orientação de voto do executivo para contrariar esta proposta, feita no âmbito de uma lei sobre a Irlanda do Norte.

A proposta impede uma suspensão do parlamento entre 09 de outubro e 18 de dezembro, a não ser que seja formado um governo na Irlanda do Norte.