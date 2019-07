Actualidade

O eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 08 deste mês, faleceu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, revelou à agência Lusa fonte do PS/Açores.

Bradford, de 48 anos, teve no dia 08 um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, vindo hoje a falecer.

O hospital açoriano enviou já à imprensa uma nota confirmando o falecimento do socialista, dizendo que este se encontrava em "situação crítica" e expressando publicamente "sentidas condolências à família".