Actualidade

O PS expressou hoje seu mais profundo pesar pela morte do seu eurodeputado André Bradford, considerando que constitui uma "perda dramática" para o partido, em particular para os socialistas açorianos.

Esta posição da direção dos socialistas consta de uma nota de pesar publicada do site oficial www.ps.pt, depois de ter sido tornada pública a informação de que o eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 08 deste mês, faleceu no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

"O PS expressa o seu profundo pesar pela morte do nosso camarada André Bradford, destacado quadro do PS/Açores, recentemente eleito como deputado ao Parlamento Europeu, como único representante da Região Autónoma. Os Açores foram sempre, até ao fim, a grande causa que moveu toda a sua vida política", refere-se.