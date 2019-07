Óbito/André Bradford

O presidente do Governo dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, expressou hoje em nome do executivo regional "grande consternação" pelo falecimento do eurodeputado do PS André Bradford, um "açoriano que dignificou a atividade política".

"Nas diversas funções políticas e executivas que assumiu ao longo de vários anos, o André Bradford imprimiu sempre à sua ação a lucidez, a inteligência e a capacidade de diálogo que permitiam construir pontes mesmo quando, por vezes, os obstáculos pareciam intransponíveis", salientou Vasco Cordeiro, em nota enviada à imprensa pelo seu gabinete.

De acordo com o chefe do executivo açoriano, as capacidades políticas de Bradford, "tão necessárias" a tal atividade, mas, sobretudo, as suas qualidades humanas, "mereceram o justo reconhecimento de todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar".