O parlamento timorense aprovou hoje na generalidade um conjunto de emendas a quatro propostas de lei necessárias para a ratificação do tratado de fronteiras com a Austrália, depois de uma maratona de debate marcada por forte contestação da oposição.

A votação na generalidade, que teve os votos contra - anunciados mesmo antes do debate - da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) - ocorreu depois de vários dias de debate no plenário.

Xanana Gusmão, negociador principal do tratado com a Austrália, vários membros do Governo e o o presidente da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais, Gualdino da Silva, fizeram apresentações detalhadas do tratado e das suas implicações.