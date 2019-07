Actualidade

O presidente executivo do BCP disse hoje que não há qualquer alteração à posição conhecida sobre a participação no banco da Sonangol, após notícias que falavam do interesse da petrolífera angolana em reduzir participações no setor financeiro.

"O plano de desinvestimentos da Sonangol no setor financeiro não é novidade. O BCP tem contacto permanente com os representantes do acionista Sonangol e pode confirmar que não há qualquer alteração à posição que oportunamente foi dada a conhecer por fontes oficiais ao mercado", disse Miguel Maya, numa breve nota à comunicação social.

O jornal angolano Expansão noticiou que a Sonangol está a finalizar a estratégia para se desfazer das participações que detém em bancos angolanos e no BCP e que a preferência passa por vender as ações em bolsa.