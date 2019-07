Migrações

Portugal considerou hoje positiva a proposta da França e Alemanha de criação de um mecanismo de resposta ao resgaste de migrantes no Mediterrâneo, defendendo que esta "solução transitória" deve ser melhorada e trabalhada.

A presidência finlandesa do Conselho da União Europeia, apoiada por iniciativas de Paris e Berlim, apresentou aos ministros do Interior a criação de um "mecanismo de solidariedade" para acabar com as situações de impasse associadas ao resgate de migrantes no Mediterrâneo por navios humanitários.

"A França e Alemanha propõem um mecanismo de resposta até que haja uma solução definitiva. Uma resposta transitória para os barcos que têm surgido no mediterrâneo no último ano. São mais de uma dezena de barcos que o governo italiano deixou de aceitar nos seus portos, que são normalmente os mais próximos e seguros", disse à agência Lusa, por telefone, o ministro da Administração Interna, que participou em Helsínquia na reunião informal de ministros de Justiça e Assuntos Internos, a primeira organizada pela presidência Finlandesa.