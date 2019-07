Actualidade

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) acusou hoje o grupo Yilport de má-fé negocial e de patrocinar a criação de um novo sindicato no Porto de Setúbal, em clara violação da legislação do trabalho portuguesa.

"De forma clara e transparente para todos - exceto para as autoridades portuguesas - [o grupo turco Yilport] passa por cima da proibição do n.º2 do art. 405º do Código do Trabalho, sem que haja sequer a abertura de uma investigação", refere o SEAL em comunicado.

"Não deixa de ser surpreendente, uma vez que a própria DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] tem conhecimento de que pessoas ligadas diretamente ao Grupo Yilport tiveram intervenção na criação de, pelo menos, dois sindicatos, nos últimos dez meses", acrescenta o comunicado do SEAL, referindo-se aos novos sindicatos criados já este ano, em Setúbal e na Figueira da Foz.