O guarda-redes italiano da Juventus Mattia Perin vai prosseguir a recuperação à lesão em Turim e só dentro de quatro meses regressará à Luz para assinar pelo Benfica, informaram hoje os campeões nacionais de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de quatro meses", pode ler-se na nota divulgada no site oficial das 'águias'.

Ainda de acordo com o Benfica, só no final do processo de recuperação é que Perin voltará para Lisboa, a fim de concluir o processo de transferência para o clube da Luz e integrar o plantel às ordens de Bruno Lage.