Actualidade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) divulgou hoje um aviso de aumento do risco de incêndios a partir de sexta-feira, devido a uma subida gradual da temperatura e a diminuição da humidade relativa.

"De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a partir de sexta-feira, dia 19 de julho, uma subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da humidade relativa", refere a ANEPC em comunicado, explicando que as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de incêndios.

Segundo o documento, que divulga as condições meteorológicas previstas para sexta-feira, sábado e domingo, existe um aumento gradual do risco de incêndio a partir de sexta-feira, com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios.