SBSR

A norte-americana Lana Del Rey misturou hoje "músicas novas e antigas" no regresso ao Super Bock Super Rock, no Meco, em Sesimbra, que registou 30 mil visitantes no primeiro dia do festival, indicou a organização.

"Andei às voltas o dia todo [em Sesimbra], fui ao castelo e experimentei a água. Estar aqui com vocês é muito bom. Vou cantar músicas antigas e novas", adiantou Lana Del Rey, logo depois de cantar o êxito "Born to Die".

A estrela 'pop' chegou cerca de 15 minutos atrasada ao palco principal, mas o público não se queixou e o recinto manteve-se cheio para ver a cabeça de cartaz do primeiro dia do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que, de acordo com a promotora Música no Coração, alcançou os 30 mil visitantes.