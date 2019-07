Venezuela

A Noruega pediu aos políticos venezuelanos, do Governo e da oposição, "a máxima precaução" nos comentários que realizem sobre as negociações ou diálogo entre ambas delegações, que decorre em Barbados.

"Ressaltamos a necessidade de as partes tomarem a máxima precaução com os seus comentários e declarações sobre o processo, em conformidade com as diretrizes estabelecidas", explica um comunicado.

No documento, divulgado na página da internet do Governo da Noruega, começa-se por informar que "os representantes dos principais atores políticos da Venezuela continuam as negociações iniciadas em Oslo, no marco de uma mesa que funciona de forma contínua e expedita".