Actualidade

A Polícia Federal brasileira suspendeu, na quinta-feira, as investigações em curso que usem dados financeiros obtidos sem autorização judicial, na sequência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), noticiou a imprensa local.

A Polícia Federal suspendeu, assim, todas as diligências que utilizem dados do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf), da Receita Federal e do Banco Central obtidos sem autorização judicial, de acordo com um documento enviado a todos os delegados brasileiros.

A orientação interna da Polícia indica que as investigações em curso devem ser submetidas às autoridades judiciárias, avançou a imprensa brasileira.