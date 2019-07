Actualidade

Uma criança descobriu nas margens do rio Acre, no Brasil, um fóssil de um crocodilo gigante pré-histórico que habitou a Amazónia há oito milhões de anos, informaram na quinta-feira várias fontes científicas.

O paleontólogo Jonas Filho, da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), está desde terça-feira no município de Brasiléia para acompanhar uma equipa de pesquisadores para extrair a mandíbula e o que parece fazer parte do crânio de uma 'purussaurus', um réptil gigante que se assemelha aos crocodilos de hoje.

A mandíbula do animal pré-histórico foi encontrada em 11 de julho por uma criança de onze anos que estava a pescar com o pai nas margens do rio Acre, no estado homónimo que faz fronteira com a Bolívia e Peru, mas a descoberta só foi divulgada esta quinta-feira, quando o paleontólogo conseguiu extrair o primeiro fóssil.