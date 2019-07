Sessão do parlamento começou às 09

O plenário de hoje da Assembleia da República, que inclui a maratona de votações que se prolongará pela tarde, começou às 09:00, embora o relógio esteja avariado e marcasse 07:10.

"Sei que é muito cedo, mas não são 07:10", ironizou o presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, antes de pedir que o relógio fosse concertado.

A reunião começou com a leitura da mensagem do Presidente da República que acompanha a devolução (ou veto) da chamada lei do lóbi, que se será reapreciada no final da sessão.