Actualidade

O défice público da zona euro fixou-se, no primeiro trimestre do ano, nos 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e o da União Europeia (UE) nos 0,6% do PIB, segundo divulga hoje o Eurostat.

Na zona euro, o défice aumentou 0,2 pontos na variação homóloga (-0,3%) e recuou face aos 1,1% registados nos últimos três meses de 2018.

Na UE, o défice manteve-se estável na comparação com o primeiro trimestre de 2018, mas diminuiu face ao período entre outubro e dezembro de 2018 (-1,0% do PIB).