Actualidade

O candidato a chefe do Governo de Macau Ho Iat Seng mostrou-se hoje "sensível" às questões e aos problemas levantados pelos associados da Casa de Portugal, disse à Lusa a presidente da associação de matriz portuguesa.

Num "encontro simpático" na sede da Casa de Portugal em Macau, que durou cerca de uma hora, Ho Iat Seng ouviu questões ligadas à "vida" da associação, mas também relativas ao "interesse geral" dos cidadãos portugueses radicados em Macau, apontou Amélia António.

"Foram levantadas questões diretamente ligadas com a vida da associação e com as dificuldades que a associação encontra no exercício das várias vertentes da sua atividade, e foram levantadas algumas questões que são do interesse geral, como cidadãos de Macau, que nos preocupam", disse.