Actualidade

A lei do lóbi, vetada pelo Presidente da República e que está hoje em reapreciação no parlamento, vai ficar pelo caminho com o "chumbo" das alterações ao diploma, ao fim da tarde.

No debate de reapreciação da lei, ao fim da manhã, em que PS e CDS explicaram as suas propostas para ultrapassar o veto, o PSD anunciou o seu voto contra, enquanto PCP e Bloco de Esquerda confirmaram que mantém a sua recusa à lei.

Com esta votação, o diploma é chumbado e caduca no final da legislatura, em outubro.