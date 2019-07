Actualidade

O ministro da Defesa desdramatizou hoje as declarações do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) sobre a falta de pessoal nas Forças Armadas e disse que se este não concordasse com as medidas do executivo já tinha saído.

"O CEMGFA conhece o seu papel, que reside no cumprimento das medidas [definidas]. Se ele chegasse à conclusão, que não chegou obviamente, que não pode cumprir essas medidas, então sairia. Mas não é essa a situação", afirmou João Gomes Cravinho.

O governante falava aos jornalistas depois de o CEMGFA, numa entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, se ter queixado da falta de recursos humanos, falando de uma "situação insustentável" nas Forças Armadas, com os militares ao serviço a fazerem um "esforço tremendo".