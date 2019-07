Inquérito/CGD

Vários deputados dos partidos com assento na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) apelaram hoje no plenário da Assembleia da República que as investigações às práticas no banco público prossigam na justiça.

"Agora é o tempo da justiça, é o tempo das consequências, é o tempo de os factos e das responsabilidades terem as correspondentes consequências ao nível da justiça", disse o deputado relator João Almeida, do CDS-PP, no debate do relatório da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.

O deputado que redigiu o relatório, aprovado por unanimidade na quarta-feira, afirmou ainda que "ninguém compreenderia que, tendo o inquérito parlamentar corrido como correu, [...] não houvesse agora consequência para tudo aquilo que se apurou".