Ébola

A Direção-Geral da Saúde desaconselha as viagens à República Democrática do Congo e sugere, nos casos de viagem indispensável, que lave e descasque fruta e vegetais antes de consumir e que se evite carne de caça.

Numa nota a propósito da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional na República Democrática do Congo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha que tenha mesmo de viajar para aquele país a não contactar com doentes ou cadáveres infetados com Ébola e usar apenas água potável.

Lavar as mãos regularmente com sabão ou antisséticos e garantir práticas sexuais seguras são outros dos conselhos da DGS para quem se veja obrigado a viajar para a área afetada pelo surto de Ébola.