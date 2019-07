Actualidade

O secretário-geral do PS afirmou hoje que tenciona reduzir a carga fiscal sobre o trabalho com novo desdobramento dos escalões de IRS da classe média e repor a atualização anual dos salários da administração pública.

Estas posições foram assumidas por António Costa em entrevista à Rádio Observador, na qual também se comprometeu a não abrir novas Parcerias Público Privadas para a gestão de estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em que desvalorizou o teor dos "press releases" do Tribunal de Contas, designadamente o mais recente relativo à utilização do fundo Revita na sequência dos incêndios florestais de 2017.

Na questão fiscal, o primeiro-ministro disse que, se o PS voltar a formar Governo na próxima legislatura, o objetivo "é prosseguir a trajetória de redução da tributação sobre o trabalho".