Actualidade

O Chalé de Santa Teresa e as garagens do Palace Hotel do Bussaco vão ser requalificados, foi anunciado, hoje, durante a inauguração Convento de Santa Cruz e das Capelas dos Passos e da Via-Sacra da Mata Nacional.

O Convento e as capelas da Mata Nacional do Bussaco foram inauguradas na presença da secretária de Estado de Cultura, Ângela Ferreira, após uma intervenção de 18 meses que representou um investimento global de um milhão de euros.

A empreitada foi cofinanciada em 85 por cento por fundos comunitários, sob orientação da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a autarquia celebrou um contrato que lhe garantiu a condição de "dono da obra".