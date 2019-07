Pedrógão Grande

O Conselho de Gestão do Fundo Revita deverá debater no dia 29 o levantamento da suspensão de apoios das habitações afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, disse hoje o representante das autarquias.

O Conselho de Gestão do Fundo Revita vai reunir-se no dia 29 e deverá debater nesse momento o levantamento da suspensão de apoios das habitações afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande que não foram visadas pelo Ministério Público ou que viram o seu processo arquivado, na sequência da investigação de suspeitas de fraude na reconstrução das casas ardidas pelo grande incêndio de junho de 2017, disse à agência Lusa António Mendes Lopes, representante das câmaras municipais no Fundo Revita, organismo criado pelo Governo para gerir donativos de apoio às populações afetadas.

Num relatório divulgado hoje, o Tribunal de Contas (TdC) detetou défices de transparência e imprecisão na utilização e na execução do Fundo Revita e recomendou ao Conselho de Gestão que reanalise os casos das habitações apoiadas por este fundo para não prejudicar as famílias que aguardam a conclusão da reconstrução das casas destruídas pelos incêndios.