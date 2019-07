Moçambique/Ciclones

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde afirmou hoje que o apoio do Estados-membros, populações e da própria CPLP às vítimas dos ciclones em Moçambique foi um exemplo da "ligação especial" que junta os vários povos daquela comunidade.

O chefe da Diplomacia de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, discursava no Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, na abertura do XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tendo destacado o apoio que foi mobilizado face à "tragédia" em Moçambique.

"As nossas respostas, no entanto, foram assertivas e céleres, quer a nível do secretariado, que inclusivamente criou uma rubrica no fundo especial da CPLP para reconstrução das regiões devastadas, quer de cada um dos nossos Estados-membros", disse o ministro cabo-verdiano, país que detém a presidência rotativa daquela organização.