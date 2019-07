Actualidade

O projeto do partido Os Verdes (PEV) que recomenda ao Governo a eliminação das portagens da autoestrada 19 (A19), no troço da variante da Batalha, para diminuir o tráfego junto ao mosteiro, foi hoje aprovado no Parlamento.

O projeto de resolução foi aprovado com votos favoráveis do PEV, PCP, Bloco de Esquerda, PSD e PAN, tendo tido votos contra do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira e abstenção do CDS-PP.

De acordo com o projeto de resolução, o PEV recomenda ao Governo que "tome as medidas necessárias com vista à eliminação de portagens na A19, no troço da variante da Batalha, por forma a diminuir o tráfego junto ao Mosteiro da Batalha".