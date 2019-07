Actualidade

O parlamento aprovou hoje, com votos a favor do PSD e CDS-PP, uma recomendação ao Governo para que rejeite o fim da unanimidade em matérias fiscais nas votações no Conselho Europeu, de forma a proteger a "soberania nacional".

A resolução foi aprovada com votos favoráveis da direita, abstenção de BE, PCP e Verdes, e votos contra do PS, PAN e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.

O texto final engloba duas resoluções do CDS-PP e do PSD.