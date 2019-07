Actualidade

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, defendeu hoje um pacto de regime para o desenvolvimento do Interior e afirmou que se não houver continuidade de politicas é muito difícil mudar uma situação que é estrutural.

"Aquilo que parece importante é que haja continuidade de políticas. O movimento de quebra demográfica nas regiões do Interior é um movimento que tem décadas e que não se corrige numa legislatura e muito menos em dois ou três anos. E, por isso, é preciso haver continuidade de políticas", afirmou à agência Lusa Pedro Siza Vieira.

O governante falava à margem do debate "Importância do Mercado Transfronteiriço como Alavanca de Desenvolvimento Territorial", que decorreu na Secretaria de Estado para a Valorização do Interior, em Castelo Branco.