Actualidade

As instituições de ensino superior vão criar mecanismos de regularização do pagamento de propinas em atraso por parte dos alunos que, em caso de necessidade, poderão estabelecer planos de pagamento faseado.

Todos os estudantes de instituições públicas que ficaram com dividas em atraso desde janeiro de 2011 terão agora de regularizar a sua situação, segundo decisão de hoje no último plenário da legislatura.

A proposta do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) sobre a regularização de dívida por não pagamento de propinas foi aprovada com a abstenção do CDS-PP e votos favoráveis de todo os restantes partidos.