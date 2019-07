Actualidade

Gustavo Veloso e Rui Vinhas, antigos vencedores da Volta a Portugal, estão ausentes da lista de pré-inscritos da W52-FC porto para a principal corrida do calendário velocipédico nacional, a disputar entre 31 de julho e 11 de agosto.

De acordo com a lista de pré-inscritos hoje divulgada pela organização, os 'dragões' vão apresentar como chefe-de-fila Raul Alarcon, que venceu as últimas duas edições da Volta, pouco mais de um mês depois de o espanhol ter fraturado a clavícula, no Grande Prémio Abimota.

Já os antecessores, Rui Vinhas, campeão em 2016, e Gustavo Veloso, vencedor em 2014 e 2015, ficaram de fora dos sete 'eleitos' do diretor desportivo da W52-FC Porto, Nuno Ribeiro.