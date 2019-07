Eleições

O PS decidiu manter o professor universitário Alexandre Quintanilha como cabeça de lista pelo círculo do Porto e o atual ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, como "número um" por Viana do Castelo.

Fonte oficial do PS adiantou também à agência Lusa que a lista pelo círculo eleitoral de Viseu será encabeçada pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que foi recentemente diretor da campanha da lista socialista ao Parlamento Europeu liderada por Pedro Marques.

A escolha destes três cabeças de lista - uma competência do secretário-geral do PS, António Costa - será hoje formalmente comunicada nas reuniões das comissões políticas do Porto, Viana do Castelo e Viseu.