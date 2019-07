Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um texto final relativo a quatro projetos de resolução pela defesa, qualificação e promoção do serviço público prestado pelas carreiras fluviais da Transtejo e da Soflusa.

O documento, apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, refere-se a projetos de resolução apresentados pelo Partido Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda (BE), Partido Ecologista "Os Verdes (PEV)" e Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

O texto final recomenda ao Governo uma "intervenção urgente" na defesa do serviço público praticado pela Transtejo e Soflusa, através da adoção de um conjunto de medidas que promovam a melhoria do serviço público de transporte no rio Tejo, entre os distritos de Lisboa e Setúbal.