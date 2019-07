Actualidade

O parlamento aprovou hoje em votação final global a criação de uma base de dados que contém informação sobre os funcionários públicos e que permite que a Assembleia da República e a Presidência se possam excluir.

O texto foi aprovado definitivamente com os votos a favor do PS, PSD, PAN e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, e com as abstenções do CDS, BE, PCP e PEV.

O documento já tinha sido aprovado na especialidade.