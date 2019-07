Actualidade

O deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República, José Matos Correia, despediu-se hoje do parlamento, anunciando que terminará "em definitivo" as suas funções parlamentares no fim da legislatura.

Matos Correia presidiu hoje, durante mais de uma hora, à condução dos trabalhos no último plenário da XIII legislatura e, antes de passar o testemunho ao vice-presidente José Manuel Pureza (BE), fez a sua despedida.

"Não me levam a mal que vos tire trinta segundos do vosso tempo, mas quando acabar esta legislatura terminarei as minhas funções de deputado em definitivo", disse.