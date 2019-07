Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje, por maioria, um texto final relativo a quatro projetos de resolução que defendem a suspensão do projeto da linha circular e a expansão do metropolitano de Lisboa para o concelho de Loures.

O documento, apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PCP, PEV,CDS-PP e PAN e com as abstenções do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.

Este texto final, que congrega projetos de resolução apresentados pelo PEV, PCP, PSD e BE, recomenda ao Governo "um efetivo investimento no Metropolitano de Lisboa", a "suspensão" do projeto de construção da linha circular e o alargamento da rede até ao município de Loures.