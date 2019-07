Actualidade

O parlamento rejeitou hoje as propostas de alteração do BE e do PCP ao diploma que estabelece o regime remuneratório da carreira especial dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

As propostas de alteração dos dois partidos ao decreto-lei que "estabelece o regime remuneratório aplicável à carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, bem como as regras de transição dos trabalhadores para esta carreira" foram "chumbadas" com os votos contra do PS, abstenção do PSD e do CDS-PP.

Na última sessão plenária desta legislatura, o BE e o PCP apresentaram requerimentos de avocação para que as propostas fossem aprovadas para melhorar a carreira destes profissionais.