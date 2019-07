Actualidade

Os chefes da diplomacia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reconheceram hoje o "empenho" da Guiné Equatorial no processo de integração na organização, enquanto aguardam a abolição da pena de morte no país.

De acordo com o comunicado final da XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se realizou hoje na cidade do Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, foi aprovada uma resolução sobre o "Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP".

No comunicado, os ministros dos Negócios Estrangeiros/Relações Exteriores lusófonos referem que "saudaram" a realização da Missão de Acompanhamento do Programa de Adesão da Guiné Equatorial à CPLP, entre os dias 05 e 07 de junho de 2019, chefiada pelo embaixador cabo-verdiano, José Luís Monteiro.