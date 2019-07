Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou hoje a criação do Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade, que terá um valor de um milhão de euros e será entregue anualmente a partir de 2020.

O anúncio do novo prémio foi feito pela presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Gulbenkian 2019 e surge no ano em que se comemoram os 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian.

Segundo a Fundação Calouste Gulbenkian, o novo prémio vai ter um valor de um milhão de euros e será entregue anualmente a partir de 2020, tendo como finalidade "incentivar o surgimento de novas ideias, que contribuam para a melhoria do futuro da Humanidade".