Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou hoje a criação do Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade, que coincide com as comemorações dos 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian, anunciou a presidente da instituição, Isabel Mota.

O novo prémio, no valor de um milhão de euros, será entregue anualmente a partir de 2020. Com esta iniciativa, a Fundação pretende "incentivar o surgimento de novas ideias, que contribuam para a melhoria do futuro da Humanidade", indica um comunicado da instituição.

Na sua primeira edição em 2020, o prémio será dedicado às Alterações Climáticas, que a Fundação também considera o maior desafio que a Humanidade enfrenta e onde a ação é mais urgente.