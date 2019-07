Actualidade

Um ex-ministro dos governos brasileiros liderados por Lula da Silva e Dilma Rousseff afirmou hoje que alguns dos maiores bancos do país pagaram subornos ao Partido dos Trabalhadores (PT) em troca de favores.

Segundo uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo, que cita informações até agora sob sigilo, o ex-ministro Antonio Palloci terá dito, num depoimento à justiça, que o Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual, Itaú, Safra, e Unibanco terão revertido 50 milhões de reais (11,9 milhões de euros) ao PT em troca de obter vantagens como informações privilegiadas e apoio a projetos de interesse do sistema financeiro e empréstimos para empresas das quais eram acionistas.

O antigo governante fez um acordo de colaboração premiada (comprometendo-se a confessar crimes em troca da redução da sua pena) com a Polícia Federal no ano passado, após as negociações dos seus advogados com o Ministério Público Federal (MPF) falharem.