Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, defendeu hoje que há "muito tempo" para chegar a acordo sobre a mobilidade na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), mas não "todo o tempo".

"Compreendemos que haja outros países que precisam de mais tempo e mais alterações [à proposta para mobilidade entre os Estados-membros da CPLP] para fazer sua a proposta e temos muito tempo. Não temos todo o tempo. Mas temos tempo para chegar a uma solução em que todos se revejam e que todos possam aprovar", disse Santos Silva, questionado pela Lusa.

O chefe da diplomacia portuguesa falava no final da XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da CPLP, que se realizou hoje na cidade do Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente.