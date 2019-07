5G

O Governo enviou no dia 16 de julho à Comissão Europeia "informação" sobre a avaliação de riscos relativos à tecnologia 5G, disse hoje à Lusa fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

A Comissão Europeia informou hoje que, após uma avaliação dos riscos na tecnologia de quinta geração (5G) feita pelos países da União Europeia (UE), serão equacionadas "possíveis restrições", negando porém pressões externas dos Estados Unidos ou da China.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação disse que "no dia 16 de julho foi entregue à Comissão informação com os elementos comuns pedidos relativos à avaliação de risco nacional".