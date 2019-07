Incêndios

Seis pessoas foram hoje retiradas das suas habitações no Monte Clérigo, concelho de Aljezur, no Algarve, "por causa do intenso fumo" provocado por um incêndio, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o segundo comandante operacional distrital de Faro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Abel Gomes, as seis pessoas foram retiradas de três habitações como medida preventiva, "para evitar que fossem afetadas pelo intenso fumo".

Segundo aquele comandante, o incêndio tem três frentes: "uma a oeste que está dominada, outra a este que está a ceder aos meios, e uma a sul, sendo esta última a que oferece maior preocupação".