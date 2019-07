Actualidade

O ministro das Relações Exteriores angolano afirmou hoje que Angola está "de corpo e alma" na mobilidade na CPLP, esperando fechar o acordo na cimeira de chefes de Estado e de Governo de Luanda, em julho de 2020.

O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, falava em entrevista à Lusa no final da XXIV reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se realizou hoje no Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente.

"Naquilo que acordamos [na reunião de hoje] há suficiente flexibilidade para que cada país ajuste o futuro acordo à sua realidade, às suas preocupações e aos seus objetivos", disse Manuel Augusto.