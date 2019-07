Actualidade

O ex-presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida Eurico Reis apelou hoje ao Presidente da República para promulgar a lei da gestação de substituição, alegando que existem mecanismos para ultrapassar as objeções do Tribunal Constitucional.

A Assembleia da República aprovou hoje em votação final global a alteração ao regime jurídico da gestação de substituição, mas que não inclui a revogabilidade do consentimento da gestante até ao nascimento da criança imposta pelo Tribunal Constitucional (TC).

Em declarações à agência Lusa, o juiz desembargador Eurico Reis afirmou que "o arrependimento da gestante de substituição depois do parto era um dos pontos chave da decisão do Tribunal Constitucional".