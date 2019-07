Actualidade

Cai a noite e as estrelas cobrem o castelo de Noudar. De um lado, Cassiopea, mais além a Ursa Maior. Nélson Nunes mostra as constelações com um 'laser' na escuridão do Alentejo, na fronteira luso-espanhola, na região mais transparente do sul europeu.

Uma centena de pessoas desfruta de uma noite fechada que exala verão neste castelo medieval, levantado sobre uma colina banhada pelo rio Ardila. Apenas uma estreita faixa de água separa Portugal e Espanha.

Ajudado por telescópios instalados provisoriamente no antigo pátio de armas do castelo, Nélson vai descobrindo os tesouros escondidos nos céus.