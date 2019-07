Actualidade

O Vietname exigiu hoje à China que retire navio de prospeção de petróleo numa área disputada do Mar do Sul da China, depois de acusar Pequim de violar a soberania das suas águas territoriais.

A exigência surge depois notícias sobre um confronto entre vários navios da guarda costeira dos dois países no arquipélago das ilhas Spratly, sobre as quais tanto Hanói quanto Pequim evitaram até agora fazer comentários.

O Ministério dos Negócios estrangeiros do Vietname disse que o navio chinês Haiyang Dizhi 8, acompanhado por uma escolta, realizou pesquisas numa área ao sul do Mar do Sul da China, na zona económica exclusiva do país.