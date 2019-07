Eleições

O programa eleitoral do PS prevê um aumento em 20% do teto dos lucros reinvestidos em empresas que podem ser objeto de dedução do IRC, subindo o atual limite de 10 para 12 milhões de euros.

Esta medida foi transmitida à agência Lusa pelo diretor do Gabinete de Estudos do PS, João Tiago Silveira, que ao início da tarde de hoje, em Lisboa, durante a Convenção Nacional deste partido, será o primeiro orador da sessão dedicada à apresentação do programa eleitoral dos socialistas.

João Tiago Silveira adiantou que o alargamento do atual regime de redução do IRC para empresas que reinvistam os seus lucros "já foi testado à luz do novo cenário macroeconómico" do PS para a próxima legislatura (2019/2023) - um documento que será hoje apresentado na convenção, de forma detalhada, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.