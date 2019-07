Portugal/Moçambique

A mulher do empresário português Américo Sebastião, desaparecido há quase três anos em Moçambique, diz ter a certeza de que o marido está vivo, mas assegura que nunca manteve contacto ou recebeu pedido de resgate por parte dos raptores.

"A família, nenhum de nós, recebeu, em tempo algum, qualquer contacto por parte dos raptores do Américo ou qualquer pedido de resgate. As autoridades moçambicanas, as pessoas que estão ligadas ao processo de investigação sabem bem desse facto", disse Salomé Sebastião à agência Lusa.

A mulher do empresário, raptado a 29 de julho de 2016 numa localidade da província de Sofala, centro de Moçambique, teve na semana passada audiências na Presidência da República e no Ministério dos Negócios Estrangeiros portugueses, durante as quais foi informada sobre a abordagem dos dois países ao desaparecimento do marido durante a cimeira Portugal/Moçambique.