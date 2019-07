Portugal/Moçambique

A mulher do empresário português Américo Sebastião disse hoje esperar que as intenções expressas na recente cimeira entre Portugal e Moçambique se materializem na cooperação judicial que permita localizar o marido, desaparecido naquele país há quase três anos.

"Espero que as palavras se materializem efetivamente na cooperação judiciária e judicial entre os dois países nas investigações em Moçambique", disse à agência Lusa Salomé Sebastião.

A mulher do empresário aludia às declarações do primeiro-ministro português, António Costa, durante à conferência de imprensa conjunta com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no final da cimeira Portugal/Moçambique, que decorreu no início do mês em Lisboa.